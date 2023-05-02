Ильин Степан Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15514. ИЛЬИН, СТЕПАН ИЛЬИЧ, 35 л. Гр. Гдовск. у., Середкинск. в., д. Баранова; — Н. С. 1 уч. Лужск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., с зач. 2 м. и 14 д. пр. з. Исп. 23 дек. 920.
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