Кариш Петр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кариш
- Имя
- Петр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4358. КАРИШ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, 42 л., Тейковск. у., Миловск. в. Иваново-Вознесенск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 26/ХІ—23.
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