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Орлов Валентин Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Валентин
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7227. ОРЛОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 29 л.,Козловск. у., Изосиловск. в. и с. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 114 ч. 2, 116, лиш. св. 3 г. Исп. 24 сент. 923.

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