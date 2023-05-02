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Королева Татьяна Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королева
Имя
Татьяна
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6619. КОРОЛЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, 46 л., Муромск. у., Булатниковск. в., д. Шишлово. Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 2 г., Исп. 23 мая 923.

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