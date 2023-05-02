Федоренко Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоренко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46140. ФЕДОРЕНКО, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. Сс.-каторжн. остр. Сахалина, 27 л., рд. въ г. Таганрогѣ; — Таганрог. О. С., 149, 152, 3 п. 283, 1 ч. 313 И 977 У., 3 п. § ІІ 4 55 и 2 п. § ІІ 467 У. о сс. и 172 М., один. заключ. 25 дн., съ продолж. ср. каторж. раб. на 6 л. Исп. 12 Апр. 907. | 900 110743 1632 и 1642 У. | 97 58835 169 М. | 96 64590 169 М.
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