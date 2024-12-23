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Хомченко Петр Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хомченко
Имя
Петр
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
21 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
36533. ХОМЧЕНКО, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Хомченокъ). К. Суражск. у., Поповогорск. в., с. Верхличи, 63 л.; — Стародуб. О. С. (во 2 р.), 12, 6 п. 13, 169, 170¹ и 172 М. и 152 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 75904, и сего С. отъ 18 Янв. 905 г., тюр. 4 м. Исп. 21 Февр. 905.

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