Алексеев Афанасий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Афанасий
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12701. АЛЕКСЕЕВ, АФАНАСИЙ, 55 л. Гр. Холмск. у., Тухомичск. в., д. Краськова; — Н. С. 6 уч. Холмск. у. Неуплата налог., лиш. св. 2 г. Исп. 6 апр. 920.
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