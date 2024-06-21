Гринчак Сидор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гринчак
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18120. ГРИНЧАКЪ, СИДОРЪ МИХАЙЛОВЪ, 21 г. К. Ямпольск. у., Рожнятовск. в., с. Покутина; — К.-Подольск. О. С., 30 Нояб. 910, 1654² У., арест. отд. 1½ г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 86396. 4 Нояб. 908 Г. М. С. 4 уч. Ямпольск. окр., 169 М., тюр. 5 м., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Янпольск. окр. отъ 14 Марта 909 г. (169 М., тюр. 3 м.).
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