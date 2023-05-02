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Лихачев Павел Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихачев
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
25992. ЛИХАЧЕВ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 45 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Объячевск. в., с. Остаповского; — Н. С. 5 уч. Усть-Сысольск. у. Неподчин. власти, лиш. св. 9 м., по амн. от нак. освоб.

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