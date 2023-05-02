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Пионов Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пионов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
07 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
18168. ПИОНОВ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 30 л. Гр. Вяземск. у., Леонтьевск. в., с. Мишина; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокр. до 5 л., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 7 июня 920.

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