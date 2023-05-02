Пионов Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пионов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18168. ПИОНОВ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 30 л. Гр. Вяземск. у., Леонтьевск. в., с. Мишина; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокр. до 5 л., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 7 июня 920.
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