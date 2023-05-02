Подошвина Степанида Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подошвина
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18235. ПОДОШВИНА, СТЕПАНИДА ГРИГОРЬЕВНА, 30 л. Гр. Балаковск. у., Еланск. в., д. Горина; — Н. С. 2 уч. Балаковск. у. Дача взятки, лиш. св. 2 г., с зач. 6 д. пр. з. Исп. 26 марта 920.
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