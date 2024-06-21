Баранов Никифор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Никифор Яковлев

Баранов Никифор Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Никифор
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
26 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129854. БАРАНОВЪ, НИКИФОРЪ яковлевъ. К. Ананьев. у., Голованевск. в., с. Счастливки, 60 л.; — Одесск. С. П., 1064, 1065, 1 ч. 1070 и 1080 Там. У., тюр. 3 м. Исп. 26 Авг. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close