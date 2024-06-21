Баранов Никифор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129854. БАРАНОВЪ, НИКИФОРЪ яковлевъ. К. Ананьев. у., Голованевск. в., с. Счастливки, 60 л.; — Одесск. С. П., 1064, 1065, 1 ч. 1070 и 1080 Там. У., тюр. 3 м. Исп. 26 Авг. 909.
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