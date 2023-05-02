Кукоренко Илья Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукоренко
- Имя
- Илья
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7481. КУКОРЕНКО ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ, З5 л., Ставропольск. у., Михайловск. в. и с. Ставропольск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 сент. 923.
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