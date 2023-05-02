Новикова Акилина Романовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новикова
- Имя
- Акилина
- Отчество
- Романовна
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27234. НОВИКОВА, АКИЛИНА РОМАНОВНА, 33 л. Гр. Зарайск. у., Алпатьевск. в., с. Маслова; — Н. С. Бронного уч. г. Москвы. Торг. кокаин., пр. р. 5 л., с звч. 3 м. и 25 д. пр. з. Исп. 8 мая 920.
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