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Гагарин Сергей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гагарин
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1258. Гагарин Сергей Михайлович, 18 л., г. Саратова. Н. С. 1 р. г. Саратова. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ХІ—26.

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