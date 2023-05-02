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Харьков Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харьков
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
06 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
11020. ХАРЬКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 21 г., Новоторжск. у., Загорск. в., д. Шемилино. Н. С. 18 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 180 п. "б", 185, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/І—26.

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