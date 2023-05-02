Нихамкин Залман Янкелев-Мовшев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нихамкин
- Имя
- Залман
- Отчество
- Янкелев-Мовшев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34089. НИХАМКИНЪ, ЗАЛМАНЪ ЯНКЕлевъ-Мовшевъ. Мщ. м. Колышковъ, Витеб. у., 19 л., рд. въ в. и м. Бѣшенковичахъ, Лепельск. у.; — З. Н. 5 уч. Лепельск. у., 16, 169 и 4 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 52506 и 903 г. №15566, тюр. 1 г. Исп. 8 Марта 905.
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