Голованов Сергей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голованов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48531. головановъ, СЕРГѢЙ ПАВЛОВЪ, 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ярослав. г., Ростов. у., Саввинск. в., д. Малинина; — Москов. О. С., 24 Іюня 910, 152 У., по сов. съ приговоровъ Москов. Ст. М. С. Тверск. уч. отъ 11 Февр. 910 г. (177 М., тюр. 3 м. ) и приг. сего О. С. отъ 14 Янв. 910 г. (1666 и 1 ч. 1681 У., тюр. 8 м), тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 29 Окт. 910.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.