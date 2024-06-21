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Фомин Андрей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Андрей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140601. ФОМИНЪ, АНДРЕЙ СЕМЕНОВЪ. К. Шлиссельбург. у., Лезвенск. в., д. Сологубовки, 26 л.; — У. Чл. О. С. по Шлиссельбург. у. 4 Іюля 909, 142 М. и 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт. 909.

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