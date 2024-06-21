Фомин Андрей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140601. ФОМИНЪ, АНДРЕЙ СЕМЕНОВЪ. К. Шлиссельбург. у., Лезвенск. в., д. Сологубовки, 26 л.; — У. Чл. О. С. по Шлиссельбург. у. 4 Іюля 909, 142 М. и 2 ч. 1483 У., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт. 909.
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