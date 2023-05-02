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Иванова Матрена Даниловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Матрена
Отчество
Даниловна
Дата исполнения приговора
08 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5215. ИВАНОВА МАТРЕНА ДАНИЛОВНА, 38 л., Волоколамск. у., Лотошинск. в., д. Курбино. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 февраля 923.

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