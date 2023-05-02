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Сорокин Дмитрий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Дмитрий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29101. СОРОКИН, ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ, 40 л. Гр. Ачинск. у., Мало-Улуйск. в. и с.; — Н. С. 14 уч. Енисейск. окр. Грабеж, лиш. св. 3 г. Исп. 2 нояб 920.

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