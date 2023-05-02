Сорокин Дмитрий Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29101. СОРОКИН, ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ, 40 л. Гр. Ачинск. у., Мало-Улуйск. в. и с.; — Н. С. 14 уч. Енисейск. окр. Грабеж, лиш. св. 3 г. Исп. 2 нояб 920.
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