Козлов Григорий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6149. КОЗЛОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 44 ст., Ставропольск. у., Салтыковск. в., д. Коробковки, Курск. Губсуд, Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 1 дек. 923.
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