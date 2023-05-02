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Кудряшев Федор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшев
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7256. КУДРЯШЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 24 л., Белозерск. у., 1 Шоньск. в., д. Матвеева. Н. С. 4 уч. Белозерск. у. Ст. 149, лиш. св. 5 л. Исп. 18 мая 923.

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