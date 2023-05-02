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Метлин Иван Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метлин
Имя
Иван
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
19 июнь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 384
Источник
Скан
Оригинальная запись
23820. МЕТЛИНЪ, Иванъ Максимовъ. Кр. Кинешем. у., Никитинск. в., д. Головинской (половой), 20 л.; приг. М. С. 7 уч. Нижегород. окр., по 169, 2 и 3 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 19 Іюня 1886 г.

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