Наумчик Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумчик Степан Федорович

Наумчик Степан Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумчик
Имя
Степан
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
8234. Наумчик Степан Федорович, 43 л., рд. в Виленск. г., Ошмянск. у., Деревенск. в. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140б., лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close