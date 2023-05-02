Яцышена Агрипина Саввина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яцышена
- Имя
- Агрипина
- Отчество
- Саввина
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52190. ЯЦЫШЕНА, АГРИПИНА САВвина. К. Могилев. у., Хоньковецк. в., с. Нагоряцахъ, 20 л.; — М. С. 3 уч. Могилев. окр., Подольск. г., 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 29 Мая 905.
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