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Меряков Николай Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меряков
Имя
Николай
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
9118. Меряков Николай Сергеевич, 15 л., Тверск. г., Бежецк. у., Сулежск. в., д. Вязигино. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 142, 167, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 29 дек. 926.

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