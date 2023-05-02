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Курченков Федор Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курченков
Имя
Федор
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7767. КУРЧЕНКОВ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ, 30 л., Тюкалинск. у., Лебяминск в. и с. Н. С. 3 уч. Тюкалинск. у. Ст. 144, лиш. св. 2 г. Исп. 14 марта 923.

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