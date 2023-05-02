Розина Пелагея Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розина
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9453. РОЗИНА ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА, 32 л., г. Н.-Новгорода. Н. С. 2 уч. Сормовск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в замен. силу 19 апр. 924.
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