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Окутин Иван Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Окутин
Имя
Иван
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
31 август 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
24795. ОКУТИНЪ, Иванъ Козьминъ. Ув. въ зап. ряд. (землекопъ), 29 л.; род. Кинешем. у., Семеновск. в., вѣ д. Волховушахъ, прип. того же у., къ Лоховушенскому сельск. общ.; приг. М. С. 3 уч. Кинешем. окр. (во 2 р.), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 31 Авг. 1886 г.

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