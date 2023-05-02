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Заиончковский Мечислав Матеушев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заиончковский
Имя
Мечислав
Отчество
Матеушев
Дата исполнения приговора
__ июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
94073. ЗАІОНЧКОВСКІЙ, МЕЧИСЛАВЪ Матеушевъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ двор., рд. въ г. Вильнѣ; — Г. С. 1 уч. г. Шанель, 20 Іюня 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. въ Іюлѣ 911. | 906 10965 1642 У. | 905 22237 1656 У.

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