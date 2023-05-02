Кравченко Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Никита Григорьевич

Кравченко Никита Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Никита
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4899. КРАВЧЕНКО НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., Гомельск. г., Речицк. у., Лоевск. в., д. Севки. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ХІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close