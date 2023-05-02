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Ротенков Дмитрий Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ротенков
Имя
Дмитрий
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11169. Ротенков Дмитрий Никанорович, 32 л., Брянск. г., Бежицк. у. Выгоничск. в., д. Горицы. Брянск. Губсуд. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9 янв. 926.

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