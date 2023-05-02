Калашникова Ираида Феофанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калашникова
- Имя
- Ираида
- Отчество
- Феофанова
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102443. КАЛАШНИКОВА, ИРАИДА ФЕОФАНОВА. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ярославля, 53 л.; — Ярославск. О. С., 2 Ч. 1655 У., тюр. 3 ½ Г. Исп. 8 ІЮНЯ 909. 905. 22759 1655 У.| 97 54415 170 М. 902 44270 1655 У.| 97 2710 169 М. 99 94977 1655 У. | 93 16997 169 М.
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