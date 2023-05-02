Ялышев Хосаин Эсвендерович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ялышев
- Имя
- Хосаин
- Отчество
- Эсвендерович
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2 ЯЛЫШЕВ, ХОСАИН ЭСВЕНДЕРОВИЧ, 32 л. Гр. Темниковск. у., Стрелецк. в., д. Митрял; —Н. С. Петроградск. р., 2 отд. б. г. Петрограда. Конокрад., лиш. св. 3 г. Исп. 14 сент. 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.