Фишер Матеуш Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФишер Матеуш Матвеев

Фишер Матеуш Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фишер
Имя
Матеуш
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 615
Источник
Скан
Оригинальная запись
28048. ФИШЕРЪ, Матеушъ Матвѣевъ. Безср.-отп. ряд. 77 пѣх. Тенгин. полка (торгов. лошад.), 27 л.; род. Кальварійск. у., гм. Острокирсна, въ д. Погруды, жилъ Сейнск. у., гм. Покровскъ, въ д. Гибы; приг. М. С. 2 уч. г. Суваловъ, по 169, 2 п. 170 и 1 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 4 Сент. 1885 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close