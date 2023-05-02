Фишер Матеуш Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фишер
- Имя
- Матеуш
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 615
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28048. ФИШЕРЪ, Матеушъ Матвѣевъ. Безср.-отп. ряд. 77 пѣх. Тенгин. полка (торгов. лошад.), 27 л.; род. Кальварійск. у., гм. Острокирсна, въ д. Погруды, жилъ Сейнск. у., гм. Покровскъ, въ д. Гибы; приг. М. С. 2 уч. г. Суваловъ, по 169, 2 п. 170 и 1 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 4 Сент. 1885 г.
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