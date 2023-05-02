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Лужков Герасим Лукьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лужков
Имя
Герасим
Отчество
Лукьянов
Дата исполнения приговора
12 март 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 348
Источник
Скан
Оригинальная запись
23165. ЛУЖКОВЪ, Герасимъ Лукьяновъ. Кр. Данков. у., Знаменской в., с. Домачей (хлѣбопаш.), 18 л.; приг. Данков. М. С. 1 уч., по 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 12 Марта 1887 г.

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