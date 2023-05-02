Лопачинский Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопачинский
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23138. ЛОПАЧИНСКІЙ (онъ же Лопацинскій), Алексѣй Ивановъ. Кр. (землед.), 27 л.; род. и жилъ Конск. у., гм. Пржедборжъ, въ д. Несоловице; приг. Гм. С. 6 окр. Новорадомск. у. (во 2 р., по разл.), за укрыв. кражи, по 8 п. 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 30 Янв. 1887 г.
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