Гордон Лев Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордон
- Имя
- Лев
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2225. ГОРДОН ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 33 л., Детскосельск. у., Красносельск. в. и с. Верхсуд РСФСР Ст. 114а, лиш. св. и пор. гор. 3 г. Исп. 3 авг. 923.
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