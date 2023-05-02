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Кудинов Тимофей Онисимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудинов
Имя
Тимофей
Отчество
Онисимович
Дата исполнения приговора
08 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
6371. КУДИНОВ ТИМОФЕЙ ОНИСИМОВИЧ, 17 л., Ставропольск. у., с. Бешпатр. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 8 авг. 924.

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