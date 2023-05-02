Некрасов Кирилл Луппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрасов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Луппов
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67343. НЕКРАСОВЪ, КИРИЛЛЪ ЛУППОВЪ. К. Глазов. у., Гординск. в., поч. Максииа-Гаврилова, 27 л.; — У. Чл. 0. С., по Глазов, у., 6 п. 13 и 3 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 16 Авг. 907.
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