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Некрасов Кирилл Луппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Некрасов
Имя
Кирилл
Отчество
Луппов
Дата исполнения приговора
16 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
67343. НЕКРАСОВЪ, КИРИЛЛЪ ЛУППОВЪ. К. Глазов. у., Гординск. в., поч. Максииа-Гаврилова, 27 л.; — У. Чл. 0. С., по Глазов, у., 6 п. 13 и 3 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 16 Авг. 907. 

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