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Волков Архип Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Архип
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
2512. ВОЛКОВ АРХИП ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л., г. Ейска. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», 183 ч. 2, лиш. св. 2½ г. Исп. 2 сент. 923.

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