Кравцов Федор Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравцов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6917. КРАВЦОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ, 37 л, Козловск. у., Павловск. в., д. Решетовки, Н. С. 9 уч. Козловск. у., Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 7 мая 923.
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