Фалькевич Антон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалькевич Антон Андреев

Фалькевич Антон Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фалькевич
Имя
Антон
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
26 август 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 609
Источник
Скан
Оригинальная запись
27941. ФАЛЬКЕВИЧЪ, Антонъ Андреевъ. Кр. (живодеръ), 20 л.; род. и жилъ Млавск у., въ д. Конопаты; приг. М. С. г. Плонска, по 169 и 2 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. и 5 дней. Исп. 26 Авг. 1885 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close