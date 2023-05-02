Карпухина Мария Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпухина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1409. КАРПУХИНА, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 25 г. Гр. Козловск. у., Павловск. в., с. Архангельского;—Н. С. 9 уч. Козловск. у. Укрыват. прест., лиш. св. и пор. пр. 1 ½ г. Исп. 9 нояб. 922.
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