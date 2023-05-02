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Дворецкий Архип Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дворецкий
Имя
Архип
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
2494. ДВОРЕЦКИЙ АРХИП НИКИФОРОВИЧ, 29 л., Смоленск. у., Кощинск. в., д. Васильева. Н. С. 5 уч. Смоленск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 июля 923.

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