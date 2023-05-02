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Мишин Максим Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мишин
Имя
Максим
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 август 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
7578. Мишин Максим Степанович, 25 л., Рязанск. у. и в., д. Семчино. Рязанск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 9 л. и пор. пр. 5л П. в. з. с. 17/ѴІІІ—27.

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