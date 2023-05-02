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Величко Григорий Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Величко
Имя
Григорий
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45711. ВЕЛИЧКО, ГРИГОРІЙ МИТРОФАнов. Херсонск. у., Отбѣдо-Васильевск. в., д. Галагановки, 22 л.; — У. Чл. О. С., по г. Херсону и Херсонск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 14 Іюня 905.

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