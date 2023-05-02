Николаев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Алексей Николаевич

Николаев Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
27 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
8519. Николаев Алексей Николаевич, 28 л., Тверск. у. ив., д. Пучинно. Н. С. 11 р, г. Твери. Ст. 189, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close