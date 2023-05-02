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Козлов Павел Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Павел
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4867. КОЗЛОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ, 25 л., Иркутск. г., б. Верхоленск. у., Кочугск. в., д. Бутаново. Иркутск. Губсуд. Ст. 160, лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 12/ХІІ—24

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